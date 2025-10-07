I truffatori di lingotti d'oro vivevano con Rolex Maserati e 800 bottiglie di vino | 5 a processo 2 latitanti
Venerdì 3 ottobre c'è stata l'udienza davanti al gup nell'aula bunker del carcere di Opera per i primi cinque truffatori di lingotti d'oro: le vittime sono almeno 2.300 e gran parte hanno chiesto di costituirsi parte civile. Intanto sono stati sequestrati agli imputati i beni di lusso in loro possesso: avevano Maserati e Rolex, oltre che a 876 bottiglie di vino di qualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: truffatori - lingotti
Più di un milione di euro investito e sparito nel nulla. Lingotti d'oro che si sono rivelati una truffa e richieste per riavere indietro il capitale perso che si sono fatte sempre più insistenti - facebook.com Vai su Facebook
