I tre migliori vini made in Tuscia d' Italia

Viterbotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vini made in Tuscia, uno premiato con i Tre bicchieri del Gambero rosso e due con i Cinque grappoli Bibenda. Tre etichette che contribuiscono a consacrare il Lazio tra le regioni più dinamiche e sorprendenti del panorama vitivinicolo italiano. In tutto il Lazio undici vini hanno ottenuto i Tre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

