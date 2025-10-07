I Tomahawk Usa a Kiev e il nodo del sistema Typhon | ecco come potrebbero arrivare in Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio nello Studio Ovale della Casa Bianca, ha affermato di aver deciso di inviare all'Ucraina i missili da crociera “Tomahawk”. La decisione era stata ventilata da giorni, e il Cremlino aveva affermato che qualora si fosse intrapresa questa strada, si sarebbe innescata una nuova escalation, come affermato dal presidente russo Vladimir Putin il 2 ottobre parlando al Valdai Discussion Club di Sochi. Secondo Putin, l'invio dei missili da crociera causerebbe ulteriori danni alle relazioni tra Russia e Stati Uniti perché sono “un'arma potente” e “rappresentano una minaccia”, pur specificando che “naturalmente questo non cambierà affatto l'equilibrio di potere sul campo di battaglia” e che le forze armate russe possono abbatterli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
