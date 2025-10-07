I teatri sono le nostre piazze il Premio Riccione per il Teatro tra scoperte e impegno civile
Si è conclusa la 58a edizione del Premio Riccione per il Teatro, svoltasi eccezionalmente sotto la piramide di vetro del Cocoricò. Tre giorni iniziati venerdì 3 ottobre con una serata speciale in onore della presidente di giuria Dacia Maraini, insignita quest’anno del Premio Riccione alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Mentre Gaza e Ucraina, giustamente, monopolizzano l'attenzione mondiale, nel mondo ci sono altri 61 conflitti attivi che spezzano vite umane nell'indifferenza generale. Tutti i teatri di guerra dove si muore senza che nessuno ne parli
FESTIVAL TEATRI DELL'ESISTENZA - I edizione dedicato ad Anna Solaro 26 settembre > 28 novembre 2025 Ci sono luoghi, nella città, che sono spesso lontani dai riflettori. Sono le periferie, non solo geografiche ma anche culturali e sociali. Spazi segnati
Il teatro torna nelle nostre piazze. Per ridere c'è la Commedia dell'arte - Domani si inaugura a Piobbico la quinta edizione 2024 di #Piazze il festival di teatro diffuso, spin-
UlisseFest in piazze e teatri di Ancona, c'è Skin alla consolle - In piazze, teatri e altri luoghi iconici di Ancona, dal 4 al 7 luglio, si svolgerà "UlisseFest