I talebani provano ad uscire dall’isolamento internazionale aiutando l’Europa a rimpatriare i migranti indesiderati
Da quando i talebani sono tornati al potere, dopo il ritiro delle truppe statunitensi nel 2021, l’Afghanistan è sottoposto ad uno stretto blocco diplomatico, giustificato ufficialmente dalla pesante repressione del dissenso interno e dei diritti civili, in particolare quelli delle donne, messa in atto dalla leadership integralista dopo aver preso il controllo del paese. L’imposizione del blocco, che prevede pesanti sanzioni economiche, ha reso il governo talebano un pariah a livello internazionale ma ha anche acuito la crisi umanitaria causata da decenni di guerra civile e occupazione militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: talebani - provano
I talebani in crisi ci provano col morbillo
L’Emirato del silenzio: così i talebani tornati al potere in Afghanistan provano a uscire dall’isolamento
A quattro anni dal ritiro di Usa e Nato, i talebani governano l’Afghanistan con il terrore ma solo la Russia li riconosce. Ora, tra terremoti, rimpatri dei rifugiati e diplomazia clandestina, cercano di ottenere legittimità. Mentre il mondo guarda altrove. Vai su Facebook
L'#Afghanistan è ancora alle prese con l'emergenza conseguente al devastante #terremoto del 31 agosto Ma molti altri problemi affliggono il paese e mettono a dura prova la popolazione https://mondoeconomico.eu/planisfero/terremoti-e-talebani… @FarianS - X Vai su X