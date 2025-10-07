CAMERATA CORNELLO – Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia Micheli durante una vacanza in Egitto. Amelie Micheli, una bambina di appena nove mesi, è morta improvvisamente a Sharm el-Sheikh, lasciando un vuoto enorme nella sua comunità d’origine e in chi l’aveva conosciuta. «È una notizia che ha sconvolto chiunque, anche chi non ci conosce direttamente – racconta lo zio, Domenico Micheli –. Ci auguriamo che tutti possano portare nel loro cuore il bel ricordo di Amelie, che a tutti sorrideva e voleva bene». Parole cariche di dolore e commozione, pronunciate nel corsello della casa di famiglia a San Giovanni Bianco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I suoi occhioni erano gioia”. Si sente male, poi il dramma a soli 9 mesi: una famiglia distrutta