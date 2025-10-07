i protagonisti dei negoziati per la pace a gaza

L'immobiliarista amico del tycoon e l'ultimo incarico in prima linea. L'ultimo giro di giostra. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medioriente, Steve Witkoff, dovrebbe dimettersi alla fine dell'anno. L'immobiliarista ha svolto il ruolo di uomo di punta del presidente Donald Trump nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza fin dall'inizio del suo mandato, ricoprendo il ruolo di impiegato speciale del governo: una designazione che limita la nomina a circa 130 giorni - come ricorda il «Times of Israel» -, sebbene siano possibili rinnovi. Witkoff ha ricoperto anche il ruolo di mediatore per il conflitto in Ucraina per conto del tycoon, visitando per due volte Vladimir Putin al Cremlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

