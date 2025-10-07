I pronostici di martedì 7 ottobre, iniziata la sosta per le nazionali oggi scendono in campo la Champions League femminile e l’EFL Trophy In una settimana in cui il calcio dei club, ad eccezione delle serie inferiori, si ferma un po’ in tutto il continente per dare spazio alle nazionali, in Inghilterra torna a far capolino l’ EFL Trophy, competizione che vede protagoniste le squadre della League One e della League Two, rispettivamente la terza e quarta serie del sistema calcistico inglese, ed alla quale, dal 2016, partecipano anche alcune formazioni Under-21 dei club che militano in Premier League e in Championship. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 7 ottobre: Champions League femminile, EFL Trophy