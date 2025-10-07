I ' pro Pal' in Israele | Anche i cittadini di Gaza sono vittime Al lavoro non possiamo parlarne rischiamo il posto

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un prima e un dopo il 7 ottobre 2023. Per gli israeliani, per i palestinesi, e anche per il resto del mondo che da quel giorno prova a comprendere le radici di un conflitto che va avanti da oltre 75 anni. "Siamo d'accordo che siamo in disaccordo", è un modo di dire comune tra israeliani. 🔗 Leggi su Today.it

