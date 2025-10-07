Tempo di lettura: 3 minuti Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Nonostante i divieti. Alcune centinaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all’appello dei Giovani Palestinesi. Ci sono state urla, slogan, strattonamenti e qualche spintone. Le aree sono state cinturate da un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine che avevano avuto precise indicazioni di contenere gli eccessi. In mattinata l’appello del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a “non macchiare la ricorrenza di una grande tragedia”. Ma la ‘celebrazione’ si è svolta a Torino, a piazza Castello e a Bologna, a piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, centinaia in piazza