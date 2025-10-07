I pro-Pal celebrano il 7 ottobre centinaia in piazza a Torino e Bologna Piantedosi | Ricorrenza da non macchiare

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Nonostante i divieti. Alcune centinaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all’appello dei Giovani Palestinesi. E proprio a Bologna si sono verificati scontri in serata tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore. Gli agenti hanno usato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

