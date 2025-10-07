I pro-Pal celebrano il 7 ottobre centinaia in piazza a Torino e Bologna Piantedosi | Ricorrenza da non macchiare
Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Nonostante i divieti. Alcune centinaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all’appello dei Giovani Palestinesi. E proprio a Bologna si sono verificati scontri in serata tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore. Gli agenti hanno usato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: celebrano - ottobre
Cinque feste popolari che celebrano il folclore toscano: il programma del 4 e 5 ottobre
Il 2 ottobre si celebrano i nonni. La Cisl: "Li chiamiamo pilastri, ma non possiamo lasciarli soli"
La Promessa anticipazioni 2 ottobre: Jana e Manuel celebrano un matrimonio simbolico
I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, scontri e idranti a Bologna #ANSA - X Vai su X
Ottobre non è uguale ovunque: in Giappone si celebrano castagne e funghi, in Germania si brinda all’Oktoberfest, negli Stati Uniti profuma di torta di zucca e in Messico il mais è protagonista. Anche da noi in Sardegna l’autunno porta in tavola uva, melagr - facebook.com Vai su Facebook
I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, centinaia in piazza - Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all'ap ... Si legge su ansa.it
I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, scontri e idranti a Bologna - Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ... Si legge su ansa.it