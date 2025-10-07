I modenesi e la sanità | presentazione della ricerca sulla sanità a Modena
Qual è lo stato di salute della sanità pubblica? E quanto, a Modena, è rimasta pubblica? I diritti sono per tutti o le diseguaglianze sono crescenti? E, ancora: la situazione della nostra città è la stessa del resto del Paese? Risponde a questi interrogativi la ricerca “I modenesi e la sanità”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Anche il Comune di Modena ha partecipato ieri sera alla Giornata per la sicurezza delle cure illuminando di arancione il Centro diurno di Piazza Mazzini. Le Aziende sanitarie modenesi - Azienda Ospedaliero Universitaria e Ospedale di Sassuolo - hanno riba