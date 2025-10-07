I migliori della settimana | da Estevao a Vinicius un turno colorato di verdeoro

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottima prova anche per Bonny, autore di tre assist e di un gol da vero centravanti nella sua prima da titolare a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i migliori della settimana da estevao a vinicius un turno colorato di verdeoro

© Gazzetta.it - I migliori della settimana: da Estevao a Vinicius un turno colorato di verdeoro

In questa notizia si parla di: migliori - settimana

I migliori 5 show fantasy da guardare su prime video questa settimana

I migliori libri della settimana da leggere nei weekend

Il marocchino tra i migliori in questa prima settimana di ritiro: era destinato a partire, ma sta facendo ricredere Italiano. El Azzouzi prova a riscrivere il suo destino

migliori settimana estevao viniciusI migliori della settimana: da Estevao a Vinicius un turno colorato di verdeoro - Ottima prova anche per Bonny, autore di tre assist e di un gol da vero centravanti nella sua prima da titolare a San Siro ... Da msn.com

Joao Pedro su Estevao: "Sarà come Vinicius, speciale perché viene dalla strada" - 0 con in campo i due compagni di squadra al Chelsea Joao Padro e il giovane Estevao. m.tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Migliori Settimana Estevao Vinicius