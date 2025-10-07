I meloniani | Boscagli è il candidato
LECCO Una poltrona per due. È quella di candidato sindaco di Lecco di centrodestra. Se la stanno contendendo a colpi di comunicati da una parte i leghisti, dall’altro i fratelli d’Italia. Dopo la nuova uscita di settimana scorsa delle camice verdi che hanno ribadito che il candidato deve essere il loro, cioè Carlo Piazza, ecco che arriva a stretto la replica degli alleati meloniani, che tengono duro su Filippo Boscagli (foto). "Il centrodestra lecchese, con spirito di responsabilità e visione unitaria, intende presentarsi compatto alle prossime elezioni amministrative con una candidatura forte, autorevole e capace di rappresentare al meglio la comunità – si legge nel comunicato approvato durante l’ultimo direttivo provinciale di Fratelli d’Italia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: meloniani - boscagli
La Provincia Unica TV. . Elezioni a Lecco, svolta nel centrodestra. Emilio Minuzzo ritira la sua disponibilità come candidato sindaco. L'unico nome proposto dai meloniani agli alleati di coalizione è Filippo Boscagli Vai su Facebook
I meloniani:. Boscagli è il candidato - È quella di candidato sindaco di Lecco di centrodestra. Lo riporta ilgiorno.it
Roma, meloniani in cerca di candidato disperatamente - Poteva essere questo il titolo della festa di Fratelli d’Italia andata in scena a Roma lo scorso fine settimana. Secondo lettera43.it