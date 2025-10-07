I look delle star che mescolano sangue blu e glamour contemporaneo | le prime file più blasonate alle sfilate
I l mese della moda è agli sgoccioli, ed è tempo di incoronare le regine del front row. Lato Royal look, le prime file non hanno deluso: tra una sfilata e l’altra, anche le star più blasonate hanno portato un tocco di sangue blu nel calendario più affollato dell’anno. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Leggi anche › Star, stile e visioni future: da Prada a Boss, i front row accendono la Milano Fashion Week C’è chi ha lasciato per un giorno i nobili impegni per sedersi tra le comuni celebrità (si fa per dire) e applaudire gli stilisti in passerella. 🔗 Leggi su Iodonna.it
