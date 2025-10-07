I leader europei | Il dolore per la strage di Hamas è ancora vivo Meloni | Troppe vittime innocenti
Mentre le famiglie degli ostaggi di Hamas appendono le fotografie dei proprio cari nel luogo del festival Supernova dove è stata compiuta la strage del 7 ottobre 2023, i leader europei hanno commemorato le vittime. "Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili israeliani indifesi e innocenti, tra cui donne e bambini. Crimini indicibili che rendono il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia", ha dichiarato la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. "La violenza di Hamas ha innescato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
