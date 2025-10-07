I Labubu in promozione in occasione del Prime Day di Amazon 2025

In occasione dell'Amazon Prime Day, da oggi 7 ottobre fino a domani 8 ottobre sarà possibile acquistare con uno sconto del 21% i Labubu, i pupazzetti Pop Mart più amati del momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: labubu - promozione

Novità super cute al Conad Correggio! Sono arrivati i Labubu originali di PopMart Tenta la fortuna, scegli la tua scatola misteriosa e scopri quale personaggio ti aspetta! - facebook.com Vai su Facebook

Spunta un Labubu sulla tomba di Antonio Gramsci al cimitero Acattolico di Roma: “Agente del capitalismo o compagno?” - Pochi giorni fa sono circolate in rete le foto di un Labubu sulla tomba di Karl Marx, padre del comunismo, a Londra, ed è partito in rete il dibattito se il pupazzetto sia un “agente del capitalismo” ... Si legge su ilfattoquotidiano.it