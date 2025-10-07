I Griffin | la morte di QUEL personaggio è definitiva la conferma del produttore
Dopo più di vent'anni di lotte esagerate, inseguimenti parodici e duelli infiniti, il pollo più famoso de I Griffin ha trovato la sua fine. I creatori di Family Guy hanno infatti confermato che Ernie non tornerà più, chiudendo così uno dei capitoli più memorabili dell'universo di Quahog. I produttori di I Griffin hanno confermato che la morte di Ernie, l'iconico pollo giallo rivale di Peter Griffin, è permanente. La decisione segna la fine di una delle gag più amate e surreali della serie animata di Seth MacFarlane. La morte di Ernie: la fine di una gag famosa de I Griffin È ufficiale: Ernie, il gigantesco pollo giallo protagonista delle battaglie più folli contro Peter Griffin, non tornerà in I Griffin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: griffin - morte
Centinaia di manifestanti, tra cui Nat Griffin, sono stati arrestati sabato scorso a Londra durante le proteste in supporto a Palestine Action. Nel Regno Unito, in casi come questo, chi protesta contro il genocidio in palestina rischia pene che possono arrivare a 1 - facebook.com Vai su Facebook
I Griffin: la morte di QUEL personaggio è definitiva, la conferma del produttore - Dopo più di vent'anni di lotte esagerate, inseguimenti parodici e duelli infiniti, il pollo più famoso de I Griffin ha trovato la sua fine. Scrive movieplayer.it
I Griffin: confermata la morte di Ernie il Pollo Gigante - I Griffin dicono addio a Ernie, il Pollo Gigante: i produttori confermano la sua morte definitiva dopo 26 anni. Secondo lascimmiapensa.com