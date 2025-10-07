Dopo più di vent'anni di lotte esagerate, inseguimenti parodici e duelli infiniti, il pollo più famoso de I Griffin ha trovato la sua fine. I creatori di Family Guy hanno infatti confermato che Ernie non tornerà più, chiudendo così uno dei capitoli più memorabili dell'universo di Quahog. I produttori di I Griffin hanno confermato che la morte di Ernie, l'iconico pollo giallo rivale di Peter Griffin, è permanente. La decisione segna la fine di una delle gag più amate e surreali della serie animata di Seth MacFarlane. La morte di Ernie: la fine di una gag famosa de I Griffin È ufficiale: Ernie, il gigantesco pollo giallo protagonista delle battaglie più folli contro Peter Griffin, non tornerà in I Griffin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Griffin: la morte di QUEL personaggio è definitiva, la conferma del produttore