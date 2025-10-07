I giocatori di Villarreal e Barcellona non vogliono giocare a Miami | ipotesi boicottaggio
I giocatori di Barcellona e Villarreal non vogliono giocare a Miami il 20 dicembre: riunione dei capitani contro la decisione, ipotesi boicottaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giocatori - villarreal
Villarreal Juve, parla Marcelino: «La Juventus è fortissima fisicamente, con giocatori di livello mondiale»
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: “Loro mantengono la baracca”
Igor Tudor dopo il pareggio della Juventus col Villarreal è rammaricato ma non fa drammi ed esalta soprattutto un reparto e in particolare tre giocatori: “Sono loro che mantengono la baracca”. - facebook.com Vai su Facebook
VILLARREAL - Rafa Marin: "A Napoli ho giocato poco ma sono stato molto bene, Conte è un top ed ero circondato da grandissimi giocatori" https://ift.tt/YS2Cjh4 - X Vai su X
Villarreal-Barcellona a Miami, i giocatori dicono no: riunione dei capitani contro la decisione - Como come gara da giocare in via eccezionale in Australia, a Perth, per la Liga la partita "selezionata" invece è Villarreal- Secondo msn.com
Dura presa di posizione dei giocatori contro la Liga: no a Barcellona-Villarreal a Miami - Il sindacato AFE ha incontrato tutti i capitani della Prima Divisione per discutere l'iniziativa di Javier Tebas di portare ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com