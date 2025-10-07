I ghiacci dell' Antartide si sciolgono più velocemente del previsto e rischiano di sommergerci

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Antartide non è resistente come credevamo all’aumento delle temperature globali. Una ricerca pubblicata su Nature Geoscience avverte infatti che il continente antartico sta sperimentando cambiamenti che somigliano sempre più da vicino a quelli già visti nell’artico. Una “groenlandizzazione” che. 🔗 Leggi su Today.it

Prinoth sfida i ghiacci d'Antartide, commessa da 17 milioni

Addio ghiacci eterni: l’Antartide arretra come una marea invisibile che divora il pianeta

Quali città d’Italia finiranno sott’acqua per lo scioglimento dei ghiacci in Antartide, la mappa completa

ghiacci antartide sciolgono pi249Nel ghiaccio dell’Antartide forse ci sono nuove informazioni sul clima che risalgono a 1,2 milioni di anni fa - Un gruppo di ricerca internazionale ricostruisce la storia climatica del pianeta analizzando i ghiacci, a partire dall’area antartica Little Dome C. Segnala corriere.it

Antartide, punto di non ritorno: si alza il livello del mare - Il crollo dei ghiacci in Antartide non riguarda solo i poli: il livello dei mari minaccia città e coste in tutto il mondo. virgilio.it scrive

