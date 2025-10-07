i due principini hanno formato con william e kate una squadra vincente e sono di casa nei pub di windsor e sandringham

N on succede spesso, e certo non durante la settimana, quando al mattino devono alzarsi presto per andare a scuola. Ma se al weekend il pub della zona organizza una quiz night, ovvero una serata dedicata a una competizione a quiz per squadre, William e Kate escono portandosi dietro George e Charlotte. Arrivati nel locale vicino casa, si siedono come tutti gli altri a un tavolino, cercando di non dare nell’occhio, armati come tutti di penna e fogli per segnare le risposte alle domande fatte dal proprietario alla cassa. In caso di vittoria, i Wales possono portarsi a casa un premio modesto, come una bottiglia di vino o un buono regalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

