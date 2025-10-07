La gara è appena cominciata, ma il traguardo è già vicino. Da ieri infatti i lettori sanno che ogni giorno potranno trovare sulle pagine dell’edizione di Monza e Brianza del nostro giornale un punto da ritagliare e incollare sulla tessera che, una volta riempita, darà la possibilità di ritirare uno dei sei Cucciolini esperti di riciclo in regalo: Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Il primo bollino è arrivato lunedì, oggi troverete il secondo. La modalità è sempre la stessa: basta sfogliare le pagine del nostro quotidiano per trovarlo, ritagliarlo e incollarlo sulla tessera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Cucciolini vi aspettano. Arriva il secondo bollino