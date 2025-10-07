I consigli della psicologa per smettere di litigare con i figli per i compiti | Più autonomia e routine sicure

Ogni anno si riaccende il dibattito sui compiti a casa, tra chi li considera indispensabili e chi li vede solo come fonte di stress. Ma finché restano parte del percorso scolastico, il confronto è inevitabile. Per evitare che diventino motivo di scontro, gli esperti consigliano di creare routine stabili, concedere pause rigenerative e distinguere tra mancanza di motivazione e reali difficoltà nell'apprendimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

