I conigli amano le carote | cosa c’è di vero e come dargliele correttamente

Il coniglio che mangia carote è un mito nato con Bugs Bunny. In realtà non dovrebbe mangiarle e deve nutrirsi di fieno e verdure a foglia. Le carote possono però essere offerte come premio "sfizioso", in piccole quantità e con molta moderazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

