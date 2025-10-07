I Coma_Cose si sono lasciati addio al duo che ha portato l'amore indie a Sanremo senza cedere al cinismo

I ComaCose si sono lasciati, sia come coppia (a un anno dal matrimonio) che come band, ma resta il merito di averci fatto credere che la verità potesse ancora essere un progetto artistico, sia nel mondo indie che al Festival di Sanremo, tra Anima Lattina e Cuoricini.

"Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto. Sarò come quel fumo che disegna sul muro la cornice che hai tolto. E, comunque andrà, l'addio non è una possibilità". (#ComaCose) Ogni legame che si spezza è sempre un gran peccato! - X Vai su X

I Coma_cose si sono lasciati, Fausto Lama e California, coppia artistica e nella vita, hanno annunciato sui social di essersi separati. Non solo una separazione nella vita privata ma anche in quella artistica: "È stata una decisione unanime maturata negli ulti - facebook.com Vai su Facebook

I Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro» - Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale ... Scrive vanityfair.it

