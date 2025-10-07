I Coma Cose si sono ufficialmente lasciati | il Comunicato

Dopo mesi di gossip, i Coma Cose si sono detti addio. Il duo canoro si lascia dopo appena un anno di matrimonio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Coma Cose si sono ufficialmente lasciati: il Comunicato

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Coma Cose: Un Addio Emotivo Dopo una Lunga Carriera nel Mondo della Musica

COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico

Coma Cose, la divisione: la casa nella periferia di Milano, il conto Intesa San Paolo e la società in cui contava più lui di lei - X Vai su X

I Coma Cose si sono sciolti. I loro concerti, in programma a ottobre, sono stati annullati. La strana parabola di un duo che era partito da interessanti basi indie ed era approdato a un pop alla Ricchi e Poveri... - facebook.com Vai su Facebook

I Coma Cose si sono ufficialmente lasciati: il Comunicato - Il duo canoro si lascia dopo appena un anno di matrimonio. Scrive comingsoon.it

I Coma_Cose si sono lasciati: “Ora è tempo di camminare da soli”. I motivi e gli ultimi concerti insieme - "L’Addio non è una possibilità dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista" ... Come scrive deejay.it