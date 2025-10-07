I Coma Cose si Sono Lasciati e Cancellano i Prossimi Concerti

Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) hanno annunciato la separazione dopo anni di relazione e carriera in coppia, a solo un anno dal matrimonio. La band ha confermato l’annullamento degli impegni live. “Una Coppia Solo Sul Palco”: I Motivi dell’Addio I Coma Cose hanno ufficializzato la loro separazione con un lungo e toccante . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - I Coma Cose si Sono Lasciati e Cancellano i Prossimi Concerti

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Coma Cose: Un Addio Emotivo Dopo una Lunga Carriera nel Mondo della Musica

COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico

#ComaCose Dopo anni di amore e musica, Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) hanno ufficializzato la fine del matrimonio e del sodalizio artistico. Nel 2023, a Sanremo, ‘Cuoricini’, uno dei loro maggiori successi - facebook.com Vai su Facebook

Coma Cose, la divisione: la casa nella periferia di Milano, il conto Intesa San Paolo e la società in cui contava più lui di lei - X Vai su X

Coma Cose, l'amore finito scatena la rabbia dei fan per i concerti annullati: «E noi restiamo col cerino in mano». I vip: «Ci sono rimasti solo Paolo Turchi e Carmen Russo» - «Cuoricini, cuoricini» cantavano i Coma Cose durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui sembravano più innamorati che mai ma, forse, la canzone che, oggi, ... Segnala ilgazzettino.it

I Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro» - Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale ... Da vanityfair.it