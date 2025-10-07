I Coma Cose si separano fine della relazione e del sodalizio artistico | Ormai eravamo una coppia solo sul palco
Fine dell’amore e del sodalizio artistico: dopo settimane di rumors i Coma Cose hanno annunciato la loro separazione. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, in arte California e Fausto Lama, hanno annunciato sia la fine della loro relazione che lo scioglimento del duo. La notizia, ormai attesa, è arrivata attraverso un post Instagram sul profilo della band. “Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati – si legge nel post – È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”. 🔗 Leggi su Tpi.it
