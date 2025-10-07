I Coma Cose per molti come Al Bano e Romina ma il cantante pugliese dichiara | Siamo agli antipodi

I Coma Cose si sono detti addio ieri, lunedì 6 ottobre e la loro storia d'amore è finita dopo dieci anni, un anno dopo il fatidico sì. Sui social si leggono tantissimi commenti sulla fine del matrimonio tra la pordenonese Francesca Mesiano e suo marito Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama. Tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Coma Cose: Un Addio Emotivo Dopo una Lunga Carriera nel Mondo della Musica

COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico

