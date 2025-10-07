I Coma Cose non esistono più | le 5 canzoni che hanno lasciato il segno

Fine dei cuoricini. I Coma Cose, coppia e duo artistico, che ha segnato gli ultimi anni della musica italiana ha annunciato la fine della relazione e del gruppo. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo   dato troppe cose per scontate,   la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata  che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai  eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere » scrive il duo dopo un’estate segnata dai concerti cancellati senza motivazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

