I colori dell’arcobaleno si stagliano sul mare di Otranto

Lecceprima.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arcobaleno su Otranto. Scatto di Giovanna Portaluri.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colori - arcobaleno

Il Pincio srotola i colori della pace: l’arcobaleno conquista una città

Le opere a colori che dividono: "L’arcobaleno è Lgbtq+"

In spiaggia parei arcobaleno e Country Party, ospite Karin Ann tra musica, libertà e colori Lgbtq+

Holi, la festa dei colori sbarca a Caorle e Jesolo. Si balla in riva al mare tra le sfumature dell'arcobaleno - "Welcome to the land of colors", questo il nome del summer tour 2023, partito con successo ... Come scrive ilgazzettino.it

Puoi nuotare nel lago che ha rubato i colori al mare - A guardarlo potrebbe sembrare uno specchio marino, ma la verità è che non lo è: si tratta di un lago artificiale immerso in un luogo dal grande fascino. Segnala siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Colori Dell8217arcobaleno Stagliano Mare