I colori dell’arcobaleno si stagliano sul mare di Otranto

Arcobaleno su Otranto. Scatto di Giovanna Portaluri.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: colori - arcobaleno

Il Pincio srotola i colori della pace: l’arcobaleno conquista una città

Le opere a colori che dividono: "L’arcobaleno è Lgbtq+"

In spiaggia parei arcobaleno e Country Party, ospite Karin Ann tra musica, libertà e colori Lgbtq+

ARCOBALENO LUMINOSO Proseguiamo il nostro percorso alla scoperta dei colori “traferendo” l’arcobaleno sulla lavagna luminosa. Come li vediamo questi colori? Sotto un’altra luce, molto più accesi. La prima reazione è quella di rimanerne incantati, poi Vai su Facebook

Holi, la festa dei colori sbarca a Caorle e Jesolo. Si balla in riva al mare tra le sfumature dell'arcobaleno - "Welcome to the land of colors", questo il nome del summer tour 2023, partito con successo ... Come scrive ilgazzettino.it

Puoi nuotare nel lago che ha rubato i colori al mare - A guardarlo potrebbe sembrare uno specchio marino, ma la verità è che non lo è: si tratta di un lago artificiale immerso in un luogo dal grande fascino. Segnala siviaggia.it