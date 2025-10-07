Un fantasy, un romance e tre thriller. . Purtroppo dovremo attendere fino al 17 gennaio per conoscere il nome del vincitore. Una lunga attesa rispetto ai tempi delle precedenti edizioni che scoprivano le carte a novembre. I lettori hanno svolto un ruolo fondamentale nella selezione delle opere finaliste, che ha tenuto conto delle classifiche dei bestseller e delle recensioni dei clienti, ma la parola definitiva è quella dei giurati: Stefania Toniolo, vincitrice dell’edizione 2024 con il libro “Non è una storia di zombie”, Carmen Laterza, autrice del primo libro autopubblicato a essere candidato al prestigioso Premio Strega nel 2024, Chiara Assi, autrice di gialli avvincenti, Francesco Bono, Responsabile dei contenuti Audible per Italia, Francia e Spagna, e Andrea Pasino, Responsabile di Amazon Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I cinque finalisti di Amazon Storyteller 2025 rappresentano i generi più letti dagli italiani