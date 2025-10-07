I centri sociali stanno fomentando i maranza per creare il caos in Italia
Il prefetto di Torino segnala i legami tra antagonisti e gli immigrati di seconda generazione in piazza per sostenere la causa della Striscia. Una bomba a orologeria che può esplodere da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Centri sociali, l’era del riflusso. La sociologa: “Ma questi spazi servono ancora, sfidano il modello dominante di città”
Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”
Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"
"Stiamo parlando di antagonisti e centri sociali che vanno in piazza con il motivo di rovesciare il governo Meloni." #Biloslavo #quartarepubblica
Sono stati accolti da tutto l'amore della grande famiglia allargata dei centri sociali e di tutti coloro per i quali si sentono figli acquisiti di "Fede e Piccio", al secolo Federica Zambelli e Daniele Codeluppi, notissimi per il grande impegno civile e sociale. Ieri gli spo
Centri sociali Milano, se fermano Flotilla blocchiamo tutto - "Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto" avvisa il Cantiere, uno dei centri sociali più attivi e seguiti a Milano, che per "il giorno dell'attacco" annuncia un corteo alle 18 in piazzale Loreto.