I centri sociali stanno fomentando i maranza per creare il caos in Italia

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Torino segnala i legami tra antagonisti e gli immigrati di seconda generazione in piazza per sostenere la causa della Striscia. Una bomba a orologeria che può esplodere da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Laverita.info

i centri sociali stanno fomentando i maranza per creare il caos in italia

© Laverita.info - I centri sociali stanno fomentando i maranza per creare il caos in Italia

In questa notizia si parla di: centri - sociali

Centri sociali, l’era del riflusso. La sociologa: “Ma questi spazi servono ancora, sfidano il modello dominante di città”

Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”

Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"

centri sociali stanno fomentandoCentri sociali Milano, se fermano Flotilla blocchiamo tutto - "Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto" avvisa il Cantiere, uno dei centri sociali più attivi e seguiti a Milano, che per "il giorno dell'attacco" annuncia un corteo alle 18 in piazzale Loreto. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Centri Sociali Stanno Fomentando