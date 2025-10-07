I bus scolastici saltano ancora | disagi ormai quotidiani per gli studenti
BRINDISI - A Tuturano non è più un caso isolato, ma una situazione che si ripete spessissimo. Anche oggi, martedì 7 ottobre, decine di studenti sono rimasti a piedi davanti alle scuole di Brindisi, in attesa dei pullman dell’Stp, in particolare della linea 7 delle 14:10, che non è passata come. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: scolastici - saltano
