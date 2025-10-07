I Baustelle vincono il premio Tenco? Ormai basta sembrare profondi

I Baustelle hanno vinto il Premio Tenco alla carriera. Una scelta che farà discutere. Dice molto dello stato di salute della canzone d’autore italiana, della direzione che il Tenco ha scelto — o smesso di scegliere. Tra il 2024 e il 2025 i nomi “papabili” nell’area alternativa non mancavano. In quel perimetro, tra le suggestioni più naturali c’è anche quella dei CCCP: non come alternativa ai Baustelle, ma come misura del discorso su memoria, radici, identità. In questo quadro il Tenco sceglie i Baustelle, un’estetica forte e riconoscibile, accanto ad altri nomi importanti della canzone d’autore contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I Baustelle vincono il premio Tenco? Ormai basta sembrare profondi

