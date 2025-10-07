I 20 anni di attività della filiale Bcc | | Punto di riferimento

Venerdì scorso la filiale di Porto d’Ascoli della Banca di Ripatransone e del Fermano, in via Val Tiberina, ha celebrato vent’anni di attività. Fu fondata dall’ex presidente Michelino Michetti ed i suoi collaboratori. "Nel tempo la filiale è diventata un punto di riferimento per i privati, le famiglie, le imprese, ma anche il mondo dell’associazionismo del quartiere e della zona Agraria in particolare – afferma Donatella Simonetti, presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano – Una filiale che è cresciuta nei numeri e nelle dimensioni e, da alcuni mesi, c’è l’importante novità legata all’apertura del Centro imprese e quella imminente del Polo Crediti della Banca, nei locali di proprietà adiacenti appositamente ristrutturati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

