Hush | la spiegazione del finale del film con Jessica Lange e Gwyneth Paltrow

Diretto da Jonathan Darby e interpretato da Jessica Lange, Gwyneth Paltrow e Johnathon Schaech, Hush – Il nemico è in casa è un thriller psicologico che affonda le radici nella paura più antica: quella di non poter mai davvero sfuggire all'influenza della propria famiglia. Sotto la superficie di un dramma domestico, il film costruisce una tensione costante fatta di ossessioni, controllo e relazioni tossiche. Il finale, apparentemente catartico, è in realtà il punto di arrivo di un gioco di potere che ruota intorno alla maternità e alla sopravvivenza emotiva.