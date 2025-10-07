Hulu su disney sostituisce star dall’8 ottobre
Hulu diventa il nuovo marchio globale di intrattenimento su Disney+. A partire dall’8 ottobre 2025, Hulu assumerà il ruolo di brand principale per l’offerta di General Entertainment sulla piattaforma Disney+. Questo cambiamento segna la sostituzione definitiva del brand Star nei mercati internazionali, rappresentando una strategia volta a consolidare e unificare l’identità della piattaforma streaming sotto un’unica denominazione riconoscibile a livello globale. La trasformazione mira a rafforzare la presenza di Disney+ nel settore dell’intrattenimento, offrendo agli utenti un’esperienza più coerente e facilmente riconoscibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
