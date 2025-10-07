Huawei Watch GT6 | batteria extra efficienza top Lo smartwatch che aiuta davvero a vivere meglio
Leggero, look accattivante, estrema facilità di utilizzo, impermeabilità, chiamate Sos: Huawei Watch GT6 è coach, "consigliere" personale e indispensabile strumento per l'outdoor. Compatibile con iOS e Android, rileva dati speciali come VO2Max e potenza di pedalata, offrendo una precisione della posizione senza precedenti. Prezzo, caratteristiche e prestazioni di uno smartwatch sorprendente per accuratezza, completezza e intuitività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: huawei - watch
Dalla salita alla skyline: allenamento sì, ma con cura - HUAWEI Watch GT 6: un compagno da gara, un accessorio da città: lo smartwatch sportivo, sofisticato, compatibile con iOS e Android. Lo riporta elle.com
Huawei Watch GT 6 Pro: smartwatch con batteria da 21 giorni e GPS evoluto - Huawei presenta il Watch GT 6 Pro, uno smartwatch con autonomia record di 21 giorni, tracciamento GPS Sunflower e funzioni avanzate per sport e benessere. Come scrive focustech.it