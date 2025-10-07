Horner archiviato il caso molestie | ora si apre il futuro post Red Bull

Il manager inglese è pronto ad iniziare la sua prossima avventura e si sarebbe proposto a diversi team di Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Horner, archiviato il caso molestie: ora si apre il futuro post Red Bull

In questa notizia si parla di: horner - archiviato

Horner, archiviato il caso molestie: ora si apre il futuro post Red Bull - Il manager inglese è pronto ad iniziare la sua prossima avventura e si sarebbe proposto a diversi team di Formula 1 ... Riporta msn.com

Accordo milionario: archiviato il caso molestie che riguardava Christian Horner - Il manager britannico, ex della Red Bull, non dovrà presentarsi davanti alla corte inglese a inizio 2026 per le accuse di una ex dipendente ... Segnala formulapassion.it