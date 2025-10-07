HOpen Day sulla salute mentale | iniziative gratuite anche in Aoup
Pisa, 7 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche. Verranno offerte gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
