hojlund si sta prendendo la sua rivincita gli attaccanti stanno sopperendo a chi sta rendendo meno capello

Gli attacchi in Serie A, e non solo, fanno la differenza. Il Napoli quest’anno ha perso Romelu Lukaku in ritiro per un infortunio di lunga durata, ed è corso ai ripari prendendo Rasmus Hojlund, che al Manchester United non stava rendendo come si sperava. Il Napoli ha attaccanti in abbondanza, Hojlund vuole la sua rivincita. Il commento dell’ex allenatore Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport: Dimmi che attaccante hai e ti dirò chi sei. Il Napoli in estate ha deciso di spendere e i risultati si vedono. L’investimento per un centravanti in più, Hojlund, è stato importante e quando rientrerà Lukaku gli azzurri ne avranno tre considerando anche Lucca, così da essere ben attrezzati per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

