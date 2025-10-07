Hojlund il ct della Danimarca lo esalta | La sua storia non poteva scriversi meglio

Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa su Rasmus Hojlund in vista dei prossimi impegni della selezione danese che vedono l’attaccante del Napoli in grande forma. Le parole del ct della Danimarca su Hojlund. «Quella di Rasmus è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio. Arriva qui forte di gol che l’hanno portato ad essere match-winner in due incontri consecutivi. Sono molto felice di poter avere a disposizione un attaccante così in forma. Non potrei chiedere di meglio come tecnico della Danimarca. Quando si viene da un periodo meno efficace come era capitato a Rasmus con lo United, si spera che le cose vadano meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

