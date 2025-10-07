Hojlund arrivano i goal a Napoli e anche gli elogi Le parole del tecnico della Danimarca

Hojlund, il ct Danimarca elogia Napoli: «Non è facile partire forte in un club come questo» Rasmus Hojlund continua a conquistare l’attenzione non solo per le sue giocate, ma anche per la rapidità con cui si sta adattando al Napoli. Il giovane attaccante danese è stato celebrato in conferenza stampa dal commissario tecnico della Danimarca, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hojlund, arrivano i goal a Napoli (e anche gli elogi). Le parole del tecnico della Danimarca

In questa notizia si parla di: hojlund - arrivano

Mercato Milan, clamorosa svolta Hojlund! Ne arrivano due?

Hojlund segna ancora e arrivano messaggi di elogio per il danese dai quotidiani inglesi - facebook.com Vai su Facebook

A sorpresa arriva il messaggio di Erling Haaland per Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne Il centravanti del Manchester City ha infatti commentato l'ultima foto su Instagram dell'attaccante danese del Napoli, taggando De Bruyne e scrivendo: "Sfamalo" U - X Vai su X

Hojlund, il ct della Danimarca lo esalta: «La sua storia non poteva scriversi meglio» - Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza su Rasmus Hojlund in vista dei prossimi impegni ... Scrive ilnapolista.it

Napoli, Hojlund: “Conte? È ciò di cui avevo bisogno. De Bruyne…” - NAPOLI HOJLUND CONTE – Dopo la vittoria sul Genoa, decisa da un suo gol, Rasmus Hojlund ha parlato a Radio Crc. Come scrive europacalcio.it