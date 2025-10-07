Aggiornamento importante sulla formula del trasferimento dal Manchester United agli azzurri dell’attaccante danese. Rasmus Højlund è decisamente l’uomo del momento in casa Napoli. La doppietta allo Sporting Lisbona e il gol del 2-1 realizzato contro il Genoa hanno regalato due successi fondamentali alla squadra di Antonio Conte. Nel complesso, sono già quattro le reti da quando è approdato all’ombra del Vesuvio. L’ex Atalanta sta vivendo un periodo di forma esaltante, come confermato anche da Brian Riemer, CT della Danimarca. Le difficoltà incontrate in Inghilterra sembrano ormai un lontano ricordo per il classe 2003. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Hojlund al Napoli, clamorosa novità sulla formula: l'ultim'ora svela tutto sull'affare