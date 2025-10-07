Hockey pista A1 2025-2026 | come sono cambiate le squadre e le favorite per lo scudetto
La Serie A1 2025-2026 di hockey su pista sta per iniziare. Dopo l’antipasto gustoso della Supercoppa Italiana, che ha visto il Trissino imporsi sul Lodi, l’edizione n° 103 del massimo Campionato Italiano è ai nastri di partenza. La stagione si preannuncia davvero ricca di temi. Proprio il Trissino sarà la squadra da battere per il titolo tricolore, con il capoallenatore Joao Pinto confermato e giocatori del calibro di Cocco, Gavioli, Malagoli e gli iberici Morais e Mendez a formare un gruppo importante, in un quadro che vede come principali antagoniste il Bassano di Alessandro Bertolucci, roster pieno di ambizioni impreziosito dagli arrivi del portiere Valentin Grimalt (Lodi), dall’esperto difensore Fernando Montigel (Follonica) e dall’aggiunta dei due fratelli Ipinazar (Patricio e Francisco, dal Forte dei Marmi), e un Lodi che da vicecampione d’Italia ha voglia di riprovarci, ripartendo dalla guida di Pierluigi Bresciani e da elementi come il neo arrivo Leo Barozzi fra i pali, dall’esterno spagnolo Aleix Borregan e dai consolidati Morgan Antonioni, Alessandro Faccin e Francesco Compagno, senza dimenticare che in rosa vi sarà anche Andrea Borgo (Forte dei Marmi), che arriva in Lombardia dopo un’Europeo vissuto con la nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - pista
Hockey pista: Italia, le convocate per per il primo raduno verso gli Europei Femminili 2025
Hockey su pista. L’Amatori allestisce la nuova rosa. Ma rischia di perdere Moncalieri
Hockey pista: ufficiali i gruppi preliminari dell’Italia maschile e femminile agli Europei 2025
Presentazione squadre giovanili Hockey su Pista Follonica Hockey stagione 2025/26? - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY PISTA - L’ Hockey Trissino “corsaro” a Lodi nell’andata della Supercoppa Italiana vinta per 2-1: domenica il ritorno al PalaDante! https://sportvicentino.it/2025/09/28/lhockey-trissino-corsaro-a-lodi-nellandata-della-supercoppa-italiana/… - X Vai su X
Hockey pista: Trissino vince la Supercoppa 2025. Lodi battuto anche al ritorno - Trissino infatti ha vinto la ventesima edizione della Supercoppa, battendo Lodi ... Lo riporta oasport.it
Trissino alza la SuperCoppa, è il decimo trofeo in quattro anni - Hockey Trissino ha vinto tutto in questo 2025, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, di hockey su pista,arrivata alla ventesima edizione, un grande slam, già fatto negli anni scorsi per due vo ... Riporta noitv.it