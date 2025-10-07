Hockey pista A1 2025-2026 | come sono cambiate le squadre e le favorite per lo scudetto

La Serie A1 2025-2026 di hockey su pista sta per iniziare. Dopo l’antipasto gustoso della Supercoppa Italiana, che ha visto il Trissino imporsi sul Lodi, l’edizione n° 103 del massimo Campionato Italiano è ai nastri di partenza. La stagione si preannuncia davvero ricca di temi. Proprio il Trissino sarà la squadra da battere per il titolo tricolore, con il capoallenatore Joao Pinto confermato e giocatori del calibro di Cocco, Gavioli, Malagoli e gli iberici Morais e Mendez a formare un gruppo importante, in un quadro che vede come principali antagoniste il Bassano di Alessandro Bertolucci, roster pieno di ambizioni impreziosito dagli arrivi del portiere Valentin Grimalt (Lodi), dall’esperto difensore Fernando Montigel (Follonica) e dall’aggiunta dei due fratelli Ipinazar (Patricio e Francisco, dal Forte dei Marmi), e un Lodi che da vicecampione d’Italia ha voglia di riprovarci, ripartendo dalla guida di Pierluigi Bresciani e da elementi come il neo arrivo Leo Barozzi fra i pali, dall’esterno spagnolo Aleix Borregan e dai consolidati Morgan Antonioni, Alessandro Faccin e Francesco Compagno, senza dimenticare che in rosa vi sarà anche Andrea Borgo (Forte dei Marmi), che arriva in Lombardia dopo un’Europeo vissuto con la nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

