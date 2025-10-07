Hockey Bondeno al tappeto in Coppa Italia Bologna si conferma leader e si impone per 4-1
Al Barca di Bologna va in scena il quarto match in programma della Coppa Italia per l’ HC Bondeno, che fronteggia la capolista HT Bologna ancora a punteggio pieno. L’incontro non parte nei migliori dei modi per l’HC Bondeno, che dopo pochi attimi rimane senza Succi per 5 minuti a causa di una protesta di un compagno di squadra ritenuta evidentemente esagerata da parte del direttore di gara. La superiorità numerica consente ai padroni di casa di aumentare i giri del motore e di trovare il vantaggio dopo poco dal fischio iniziale. Succi rientra in campo e si iscrive al listino dei marcatori per la quarta gara consecutiva, deviando in rete una traiettoria velenosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
