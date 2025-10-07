Ho visto un numero svedese e sono tornata a dormire | ecco chi è Mary Brunkow la scienziata che ha ignorato la chiamata del Nobel

Non tutti i giorni si riceve una telefonata dalla Svezia che cambierà per sempre la propria vita. Ma se quella chiamata arriva alle prime ore del mattino e il numero è sconosciuto, la reazione più naturale potrebbe essere quella di ignorarla e tornare a dormire. È esattamente quello che è successo alla scienziata americana Mary Brunkow, quando il segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, T homas Perlman, ha tentato di comunicarle la vittoria del Premio Nobel per la Medicina 2025. Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere.

"Quando mi hanno chiamato per il Nobel non ho risposto, ho visto il numero svedese e pensavo fosse spam. L'ho spento e sono tornata a dormire": la confessione di Mary Brunkow - La telefonata più importante della vita di uno scienziato arriva quasi sempre nel cuore della notte, da un numero sconosciuto con prefisso svedese.