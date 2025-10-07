Ho visto un numero svedese e ho pensato allo spam ma era il Nobel che chiamava Mary Brunkow

“Quando mi hanno chiamato per il Nobel non ho risposto, ho visto il numero svedese e pensavo fosse spam. L’ho spento e sono tornata a dormire”: la confessione di Mary Brunkow - La telefonata più importante della vita di uno scienziato arriva quasi sempre nel cuore della notte, da un numero sconosciuto con prefisso svedese. Riporta ilfattoquotidiano.it