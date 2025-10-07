Ho visto un numero svedese e ho pensato allo spam ma era il Nobel che chiamava Mary Brunkow

Cultweb.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tutti i giorni si riceve una telefonata dalla Svezia che cambierà per sempre la propria vita. Ma se quella chiamata arriva alle prime ore del mattino e il numero è sconosciuto, la reazione più naturale potrebbe essere quella di ignorarla e tornare a dormire. È esattamente quello che è successo alla scienziata americana Mary Brunkow, quando il segretario generale dell’Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman, ha tentato di comunicarle la vittoria del Premio Nobel per la Medicina 2025. Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

