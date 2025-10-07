Ho un messaggio per Andrea Sempio Lovati choc su Yara Gambirasio furia dell’avvocato di Massimo Bossetti

Scoppia una nuova bufera nel mondo giudiziario italiano, e questa volta a infiammare il dibattito non sono le aule dei tribunali, ma le dichiarazioni pubbliche di due avvocati che da anni si trovano al centro di casi tra i più discussi del Paese. Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Massimo Lovati a Fabrizio Corona, nella quale il legale — difensore di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco — ha pronunciato frasi shock sul caso Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Nel corso del colloquio, trasmesso all’interno del format “Falsissimo”, Lovati ha messo in scena una ricostruzione surreale e offensiva, immaginando di suggerire all’avvocato di Bossetti una linea difensiva che definire provocatoria è dir poco: “Io gli dicevo: io Bossetti sono l’amante di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

